لطيفة تنتهي من تسجيل أغنية جديدة بعد "شاغلني"

انتهت الفنانة التونسية لطيفة، من تسجيل أحدث أغانيها "متقربليش"، من ألحان أحمد يوسف وتوزيع أحمد دياب، وذلك في ثاني تعاون لها مع الشاعر إبراهيم شتا.

وسجَّلت لطيفة الأغنية، مساء الأحد، بعد ترحيبها بتقديمها فور سماعها من الشاعر إبراهيم شتا، ومن المقرر أن تقدمها بألبومها الجديد.

وطرحت لطيفة، مؤخرًا كليب أغنيتها "شاغلني" من كلمات الشاعر إبراهيم شتا ولحن إسلام دياب، وذلك بعد تقديمها خلال شهر رمضان ضمن حملة الدعاية لأحد المنتجعات السياحية.

وكشفت لطيفة، أمس، عبر موقع "تويتر" عن استعدادها لإحياء حفل في 19 يوليو الجاري ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، ونشرت "بوستر" الحفل، معلقة: "أخيرًا باش نشوف جمهوري اللى اتوحشته، وكنت محرومة منه.. جمهور قرطاج الرائع".

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