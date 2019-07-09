مايا دياب تصدمُ الجمهور برقصةٍ غريبةٍ في الباهاماس

فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها برقصة غريبة، خلال رحلتها الصيفية، في شوارع ناساو، عاصمة الباهاماس، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام".

وقالت مايا، تعليقًا على الفيديو: "حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تمامًا على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيا وبتعمل اللي بدك ياه، أنا كنت ماشية بالـBahamas وكل محل كان عنده موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية".

وتعرّضت لانتقاداتٍ من قبل العديد من متابعيها، وقال أحد رواد مواقع التواصل: "خربت هيبة الطول"، وأضاف آخر: "طيب ماتخديني معاكي أخوكي الصغير بس تحسي إن الناس مش مستغربة لو بتعملي كده عندنا كان زمان العيال الصغيرة بتجري وراكي".

يُذكر أن مايا دياب تستعدُّ لإحياء حفل غنائي ضخم مع المطرب جوزيف عطية في سورية، وروّجت مايا عن الحفل عبر حسابها على "إنستغرام"، موضحةً أن الحفل سيُقام 19 يوليو الجاري في طرطوس بسورية.

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