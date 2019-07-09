أصالة تصرح عن حفلها في السعودية بأنها ستغني في مكان يشبه الخيال

وصفت المطربة السورية أصالة، المسرح الذي ستحيي عليه حفلاً غنائيًا في المملكة العربية السعودية، بـ"مكان يشبه الخيال".

ونشرت أصالة، صورة لها عبر حسابها على "انستغرام" وعلقت: "كلكم بتعرفوا شغفي بالطّبيعة، فتخيّلوا رح أغنّي بحضنها، بمكان بيشبه الخيال، سحرتني صورة ومشتاقة أشوفها، بكلّ السّعادة والفرح رح ألتقيكم بإذن الله في الباحة بالسعوديّة الحبيبة، يوم الخميس 11 تموز/يوليو في مسرح القرية التراثية بمراوة".

واقتربت أغنية أصالة الجديدة "كبير الشوق" التي طرحتها مؤخرًا عبر "يوتيوب" من كسر حاجز نصف مليون مشاهدة، عقب ساعات قليلة من طرحها، والأغنية من ألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.

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