نشوى مصطفى تتعرض لحادث سرقة وابنها الأكثر تضررًا

تعرضت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، إلى حادث سرقة أفقدها فرحتها بحفل زفاف ابنها ، الذي احتفلت به مساء الجمعة الماضي، خاصةً أن السرقة أفقدتها متعلقات ابنها الخاصة بعرسه.

وقالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها تعرضت لحادث سرقة محتويات سيارتها بالكامل خلال تواجدها في مدينة نصر، شرق العاصمة المصرية القاهرة، والاستيلاء على متعلقات ابنها بعد يومين من حفل زفافه.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها على موقع فيسبوك، إنها تعرضت لحادث سرقة سيارتها أثناء تواجدها بحي مدينة نصر بعد ركنها بأحد الشوارع، وعندما انتهت من ارتباطاتها فوجئت بتحطم زجاج السيارة وسرقة محتوياتها بالكامل.

وأكدت نشوى أن حادث السرقة وقع بعد حفل زفاف نجلها بأحد فنادق القاهرة بيومين، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.

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وأوضحت "نشوى" تفاصيل الحادث قائلة: "زجاج السيارة اتكسر وكل ما فيها اتسرق"، مضيفة: "أكتر شيء حزينة عليه لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه".

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وأضافت: "سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية وأجلت لما أرجع من مشوار في مدينة نصر".

ووجهت رسالة إلى السارق قائلة: "إلى الأستاذ الحرامي ربنا ينتقم منك"، مختتمة منشورها بـ "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله".

واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى، بحفل زفاف نجلها "عبدالرحمن"، الجمعة الماضي، في أحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة، حيث ظهرت خلال حفل الزفاف بفستان سواريه طويل منفوش، وقصة شعر بسيطة، وأدت أغنية فكاهية لنجلها في بداية الحفل.

وأحيا حفل الزفاف، الفنان مصطفى قمر، الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه، كما أدَّى معه نجما مسرح مصر؛ "علي ربيع، محمد عبدالرحمن" مجموعة من الأغاني.

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