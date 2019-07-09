نادين الراسي تستفز جمهورها بأكلها لـ"المناجا" بطريقة ملفتة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة نادين الراسي، وهي تأكل فاكهة "المانجا" بشهيّة مع إصدار أصوات خلال الأكل.

ونال فيديو الراسي انتشارا واسعاً بعدما وصفه البعض بالـ”مُستفزّ”، وهي تأكل المانجا بفستانٍ قصير ومثير.

وفي حين انقسمت الآراء حول هذا الفيديو، أثنى آخرون على عفويّة نادين الراسي بعيداً عن “الإتيكيت”.

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