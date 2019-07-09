انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة نادين الراسي، وهي تأكل فاكهة "المانجا" بشهيّة مع إصدار أصوات خلال الأكل.
ونال فيديو الراسي انتشارا واسعاً بعدما وصفه البعض بالـ”مُستفزّ”، وهي تأكل المانجا بفستانٍ قصير ومثير.
وفي حين انقسمت الآراء حول هذا الفيديو، أثنى آخرون على عفويّة نادين الراسي بعيداً عن “الإتيكيت”.
قد يهمك ايضاً:
نادين الراسي تشن هجومًا حادًا على ديما صادق ثمّ تعتذر
نادين الراسي تعيش قصة حب جديدة لدخول القفص الذهبي للمرة الثانية
كانت هذه تفاصيل خبر نادين الراسي تستفز جمهورها بأكلها لـ"المناجا" بطريقة ملفتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.