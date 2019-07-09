شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس مطربين لا ملحنين كمان..نجوم جمعوا بين الاثنين فى ألبوماتهم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه حالياً بعض المطربين لتلحين أغنياتهم ضمن الألبومات التي قرروا طرحها خلال موسم الصيف الحالي، وفى السطورالتالية يرصد ”الخليج 365” أبرز المطربين الذين قاموا بالفناء والتلحين معا .

رامى صبرى :

يستعد رامى لطرح 5 أغنيات جديدة من ألحانه داخل ألبومه الغنائى الجديد، الذى يحمل اسم " حاول تنسانى"، وهى من كلمات تامر حسين، وتوزيع طارق توكل، والأغنية الثانية تحمل اسم الألبوم وهى "فارق معاك" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع طارق توكل، والأغنية الثالثة من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع تميم، والأغنية الرابعة من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع طارق توكل، والأغنية الخامسة من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع طارق توكل.

محمد محيى :

يستعد أيضا المطرب محمد محيى لتطرح 3 أغنيات جديدة في ألبومه الغنائى الجديد من تلحينه، الأولى من كلمات نور حمدي، وتوزيع محمد العشي، والثانية من كلمات أشرف أمين، وتوزيع محمد العشي، والثالثة من كلمات نور الدين مصطفي.

Advertisements





أحمد جمال :

يشارك المطرب الشاب أحمد جمال بالتلحين أيضا فى ألبومه الجديد، حيث يلحن عدة أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم في موسم الصيف الحالى أو عيد الأضحى المقبل.

كريم محسن :

يشارك المطرب كريم محسن بالتلحين أيضا فى ألبومه الجديد بأغنية تحمل اسم "محكتلكيش عنها"، من كلمات محمد نصار، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر طرح الألبوم بعد كأس الأمم الأفريقيا.