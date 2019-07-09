شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان بحر درويش يحيى حفلا بالإسكندرية فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب إيمان بحر درويش لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019 ، يوم السبت الموافق 28 يوليو الجارى، على المسرح الرومانى بالإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم إيمان خلال الحفل أغانى متنوعة وهم "ضمينى"،" أشيلك"،"أنا طير فى السما"،"نفسى".

إيمان البحر درويش يعتبر واحدا من مشاهير الطرب جده الفنان المصرى، الذى لقب بفنان الشعب سيد درويش، وعمل على إعادة إحياء أعمال جده سيد درويش فقدمها بطريقة جيدة، ولاقت إعجابًا كبيرا مثل أغنية "محسوبكم أنداس"، التى تحكى معاناة رجل أجنبى بعد الحرب العالمية.

وللفنان إيمان البحر تجارب تمثيلية، حيث شارك فى أفلام مثل فيلم "حكاية فى كلمتين" و"طير فى السما" و"تزوير فى أوراق رسمية"، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات والمسلسلات الدرامية.