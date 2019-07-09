تدور أحداثه تحت سطح البحر.. قصي خولي يتصدر بوستر "ماكو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تصدر الفنان السوري قصي خولي، بوستر فيلمه الجديد "ماكو"، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.
ونشر قصي صورة البوستر عبر حسابه في "انستجرام" وعلق: "انتظرونا قريبًا.. الله ولي التوفيق".
وأحداث الفيلم مقتبسة عن قصة حقيقية، حول غرق العبارة "سالم إكسبريس" الشهيرة التي وقعت عام 1991.
وانضم الممثل التركي مراد يلدريم، مؤخرًا إلى أبطال العمل وهم الفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي وسارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
"ماكو" تدور أحداثه تحت مياه البحر، والأحداث مستوحاه من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة "سالم إكسبريس" الشهيرة.
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