اليوم.. كارمن سليمان تحيي حفلاً غنائيًا في مكتبة الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
تستعد المطربة الشابة كارمن سليمان، لإحياء حفلاً غنائيًا في مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء.
ونشرت كارمن، صورة لبوستر الحفل، عبر حسابها في "انستجرام" وعلقت: "مبروووك حبايبي طلاب معهد الإسكندرية العالي للإعلام.. استنوني في مكتبة الإسكندرية عشان نعمل حفلة حلوة جدًا".
وتستعد كارمن أيضًا لطرح أغنية رومانسية جديدة بعنوان "بصاتك"، عبر "يوتيوب"، من كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، كما ستقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.
وتواصل التحضيرات لألبومها الجديد باللهجة الخليجية، الذي تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.
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