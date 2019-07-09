صور| بوسي بإطلالة "كاجوال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
نشرت المطربة الشعبية بوسي، عددًا من الصور لها خلال تواجدها في بيروت، عبر حسابها في "تويتر".
وظهرت بوسي، خلال الصور التي طرحتها أمام متابعيها بإطلالة "كاجوال".
وتستعد بوسي، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي والقاهرة في سهرات الصيف.
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