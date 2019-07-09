باربي المغرب تكشف عن زواجها من خليجي في عمر الـ 16 سنة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 06:53 صباحاً - كشفت المغربية نهيلة باربي، Miss Universe of the world، أنها تزوجت عن عمر 16 سنة برجل خليجي يكبرها بخمسة عشر سنة.

واعترفت نهيلة، خلال حلولها ضيفة ببرنامج “فلورز” الذي يعرض على قناة “شذى”، أن عائلتها كانت رافضة لهذه الزيجة، خاصة أن العريس كان خليجيا.

وأكدت باربي المغرب أنها اكتشفت أمورا خطيرة بعد زواجها، إلا أنها رفضت الكشف عنها ورفضت أيضا الرد على سؤال مقدمة البرنامج أمل صقر، حول حقيقة تعرضها للعنف من طرف زوجها السابق.

يذكر أن نهيلة قد أعلنت مؤخرا عن اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بحذف كل صورها، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن قرارها وعادت لمزاولة نشاطاتها كخبيرة مكياج وعارضة.