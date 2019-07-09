شاهد.. ماذا فعلت مايا دياب في شوارع الباهاماس وصدمت جمهورها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 05:52 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، جمهورها برقصة غريبة بشوارع ناساو، عاصمة الباهاماس، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وقالت مايا دياب تعليقاً على الفيديو: “حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تماماً على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيا وبتعمل اللي بدك ياه، أنا كنت ماشية بالباهاماس وكل محل كان عنده موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية”.

غير أن مايا دياب تعرضت لانتقادات من قبل العديد من متابعيها، وقال أحد رواد مواقع التواصل: “خربت هيبة الطول”، فيما أضاف آخر: “طيب متخديني معاكي أخوكي الصغير بس تحسي إن الناس مش مستغربة لو بتعملي كدا عندنا كان زمان العيال الصغيرة بتجري وراكي”.