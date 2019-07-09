شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم كريم محسن الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب كريم محسن من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين ومنهم :هانى صارو، أيمن عز، أحمد حسن راؤول، حسام سعيد، إسلام خالد، محمد نصار، عمرعبده علي، ومحمد مصطفى ملك، بالإضافة لأغنية من كلمات الشاعر محسن عز والد كريم محسن.

أما الملحنين فيتعاون مع كل من محمود أنور وإسلام زكي وأحمد يوسف وعمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي، ولحن كريم لنفسه أكثرمن أغنية في الألبوم، والتوزيع لكل من محمد شفيق وإسلام زكي وزووم، ويشمل 12 أغنية .

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "أنا عربى"، وضم عددًا من الأغنيات وهى "أنت حبيبى، وحب الدنيا، وحلوين طعمين، وفى إيه تانى، ومتغير، وندارى ليه، ونقول تانى، وهى خلصت، ووبفتكرك"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.