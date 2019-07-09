شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "فريش".. لطيفة تسجيل أغنية جديدة مع الشاعر إبراهيم شتا.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة لطيفة مع الشاعر إبراهيم شتا للمرة الثانية فى أغنية جديدة لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، من ألحان أحمد يوسف وتوزيع أحمد دياب، ومن المقررأن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى طرحت لطيفة مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "شاغلني"، وصورته مع المخرج فادي حداد، والأغنية كلمات إبراهيم شتا، وألحان مونتي.

يذكرأن آخر ألبومات لطيفة كان ألبوم "فريش" الذى طرحته قبل حوالى عامين، وتضمن 12 أغنية كاملة، وهم: "فريش وكل اللى حبوا، ولا يا عبد الله، وتحلو الأيام، وملحوقة، وبحر الغرام، وعشان حبيت، وأخون لا، وطبعك عنيد، وأول مرة يا حبيبى.