بـ"الأبيض والأسود".. جميلة عوض بإطلالة كلاسيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): خضعت الفنانة الشابة جميلة عوض لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، بالأبيض والأسود. ويعرض لجميلة حاليًا فيلم "سبع البرمبة"، الذي شاركت في بطولته مع الفنان رامز جلال ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. ​

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