إنجي علاء ودرة في تحضيرات "بلا دليل" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: ظهرت الفنانة التونسية درة، خلال التحضيرات الخاصة بجلسات عمل مسلسل "بلا دليل"، المقرر بدء تصويره السبت المقبل. ونشرت إنجي علاء، مؤلفة العمل صورة من التحضيرات عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها: "من تحضيرات مسلسل بلا دليل.. دعواتكم". والمسلسل من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبدالناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.​

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