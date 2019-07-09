ظافر العابدين ينتهي من تصوير "عروس بيروت".. ويكشف موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين، الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل "عروس بيروت"، في منطقة الجبل، وقال إن المسلسل سيعرض على قناة "إم بي سي 4" شهر سبتمبر المقبل.

ونشر ظافر، فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، قال فيه: "النهاردة آخر يوم تصوير في (عروس بيروت) صورناه في جبال، وإن شاء الله المسلسل يعجبكم، وهيكون على إم بي سي 4 سبتمبر المقبل".

وتدور قصة المسلسل حول شاب يتعرّف على فتاة بالصدفة ويُغرم بها، لكن والدته (تقلا شمعون) تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة، وجرى تصوير جزء كبير من العمل في تركيا ولبنان، ويظهر فيه ظافر عابدين متحدثًا باللهجة اللبنانية للمرة الأولى.

والمسلسل هو النسخة العربية من مسلسل "عروس اسطنبول"، التركي والذي قام ببطولته كل من أوزدجان دينيز وأصلي أنفير، بينما "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وتقلا شمعون.​