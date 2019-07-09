دنيا سمير غانم تعود للغناء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعود النجمة المصرية دنيا سميرغانم للغناء مرة أخرى من خلال ألبوم جديد تحصر له في الوقت الحالى ويضم الألبوم 10 أغانى، حيث تنتهى من تسجيل الألبوم فى شهر أغسطس المقبل ليكون جاهز للطرح مطلع سبتمبر القادم 2019، حيث من المقرر دنيا أن تجدد تعاونها فى الألبوم مع الشاعر أمير طعيمة، وعدد من الملحنين.

وعلى جانب أخر، كانت دنيا قد قررت أن تختار لها لوك جديد مع بداية فصل الصيف يختلف عن الشكل الذي اعتاد الجمهور عليه.

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دنيا نشرت صورة لها عبر خاصية «الأستوري» على حسابها على «أنستجرام»، وظهرت في الصورة مع المصفف الخاص بها، وقامت بقص شعرها بشكل واضح.

جمهور النجمة المصرية اختلف حول اللوك الجديد فالبعض وجده يتناسب مع فصل الصيف جدا، بينما رأى البعض الآخر أن الشعر القصير لا يليق بها كثيرا.

والجدير بالذكر أن دنيا سمير غانم شاركت فى موسم رمضان الماضى بمسلسل “بدل الحدوتة 3” وحقق العمل نجاحاً جماهيريا وقت عرضه وشارك فى بطولته كل من عمرو وهبه وشيماء سيف وضم العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وأخرون من النجوم والعمل من إخراج خالد الحلفاوى.