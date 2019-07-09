ليلى علوي والدغيدي في افتتاح مهرجان «أصيلة» بالمغرب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لمشاركتها في فعاليات مهرجان أصيلة الدولي في دورته الـ 41 والمقامة بالمغرب.

وظهرت في الصورة كل من الفنانة ليلى علوي، والمخرجة إيناس الدغيدي، وبعض نجوم المغرب، واختارت بوسي شلبي، لإطلالتها في المهرجان قفطان مغربي من اللون الأزرق، بينما ظهرت الفنان ليلى علوي بفستان من اللون الأصفر، والمخرجة إيناس الدغيدي، اختارت فستان باللون الأصفر.

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وانطلقت الدورة الـ 41 لموسم أصيلة الثقافي الدولي من 21 يونيو وتستمر حتى 12 يوليو الجاري، بمدينة أصيلة بالمغرب، وتوزع برامج المهرجان على مدار الأيام.

وكانت الفنانة المصرية ليلى علوي قد ظهرت مؤخرا عبر إعلان مستشفى 500500، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد حماقي، ويسرا، وتامر حبيب، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وهنا شيحة، وحلا شيحة، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وأمينة خليل، وغيرهم

في حين كان آخر عمل درامي قدمته ليلى علوي مسلسل “هي ودافنشي” عام 2016، والذي شاركها بطولته الفنان خالد الصاوي، ومي سليم، وأحمد سعيد عبدالغني، وبيومي فؤاد، وغيرهم.