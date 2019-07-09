نورة الكعبي: الثقافة جزء من رسالة التسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزير الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات، نورة الكعبي، خلال لقائها مع "العين الإخبارية"، "إن الثقافة مهمة في نشر المعرفة المستنيرة والفن الجميل، وهي أيضا جزء لا يتجزأ من رسالة التسامح والتعايش بين الشعوب".

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