عرض فرنسي لضم النني من أرسنال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت تقارير صحفية رغبة نادي بوردو الفرنسي في التعاقد مع المصري محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن أرسنال لا يمانع في رحيل النني خلال الصيف الحالي، ومنفتح على رحيل اللاعب صاحب الـ26 عاما.

وأكدت الصحيفة أن الصفقة قد تتم في ظل رغبة بوردو في التعاقد مع الدولي المصري.

وأشارت التقارير إلى أن الراتب الخاص بالنني قد يكون عائقا في انتقاله إلى بوردو، حيث ذكرت أن اللاعب كان قريبا من الانتقال لأحد ناديي كريستال بالاس وفولهام الإنجليزيين الصيف الماضي، لكن راتبه الأسبوعي البالغ 55 ألف جنيه إسترليني كان مرتفعا للغاية بالنسبة لهما ما أفشل الصفقة.

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ويقود نادي بوردو فنيا المدرب البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني السابق لبازل السويسري الذي كان يلعب له النني من قبل، حيث يعرف المدرب إمكانيات اللاعب جيدا وسبق أن طلب التعاقد معه عندما تولى تدريب فيورنتينا الإيطالي، ما يزيد من احتمالية انتقال النني للنادي الفرنسي.

وانضم النني إلى أرسنال في يناير/كانون الثاني عام 2016، مقابل 7 ملايين إسترليني بطلب من الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق للفريق اللندني.

وقدم النني مستويات جيدة في بداية انتقاله، إلا أنه لم يحصل على الفرصة كثيرا بعد ذلك، خاصة مع قدوم الإسباني أوناي إيمري لتدريب الفريق، ولم يقدم المستوى القوي المتوقع منه في دعم وسط أرسنال خلال المناسبات القليلة التي ظهر فيها.