الفنانة نادية الجندي بإطلالة شبابية بعد سن السبعين

خضعت الفنانة نادية الجندي لجلسة تصوير جديدة خلال تواجدها في لبنان.

كانت إطلالة نادية الجندى شبابية كاجول، وهو ما أبهر جميع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام رغم تخطيها سن السبعين.

وارتدت نادية الجندي توب كت باللون الموف، وعلية بنطلون استريتش باللون الأبيض مع اللون الموف، وهو ما أبرز رشاقتها وأناقتها.



وتركت نادية الجندي شعرها منسدلا عبر اكتافها لتبرز أنوثتها، وأكملت إطلالتها بارتداء قبعة من الخوص، مع نظارة شمسية دائرية سواء، بالإضافة إلى اختيارها اللون الروز كأحمر شفاه، لتكمل إطلالتها.

وأكملت الفنانة نادية الجندي إطلالتها بإرتداء بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث اختارت عقدا من حول عنها من الزمرد باللون الأخضر الجنزاري، مع ارتداء بعض الخواتم البسيطة.

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