شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. عزاء شقيقة المطربة أمينة بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى المطربة أمينة عزاء شقيقتها عزة يوم الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية، والتى وافتها المنية فجر اليوم بعد أزمة قلبية مفاجئة بمنزلها.

وتم دفنها اليوم بمقابر العمود إبياصة بالإسكندرية، وكانت الراحلة بمثابة كل شىء بالنسبة لأمينة، فلم تكن الشقيقة الكبرى فحسب بل كانت بمثابة الأم والأب بعد وفاتهما.

وكانت المطربة أمينة أحيت حفلين غنائيين الخميس والسبت والماضيين بالمملكة العربية السعودية، وأدت مناسك العمرة هناك قبل عودتها صباح أمس الأحد إلى القاهرة.