شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مايا دياب ترقص فى الشارع بشكل كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقصت الفنانة اللبنانية مايا دياب بشكل مضحك فى شوارع جزر البهاما، وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت مايا دياب على الفيديو قائلة، " حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تماماً على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيها وبتعمل اللي بدك ياه، وأنا كنت ماشية بالBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية".

وطرحت النجمة اللبنانية مايا دياب مؤخا، كليب أغنيته الجديد "خسرنا بعض"، والتى تتعاون فيه مع الملحن والمطرب اللبنانى زياد برجى