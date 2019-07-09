أول تعليق لماجد المصري بعد زفاف نجله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري ماجد المصري منذ أيام بزفاف نجله أحمد المصري في الساحل الشمالي بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ماجد المصري نشر صورة له مع نجله عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «الحمد لله والشكر لله أول فرحتي تمت على خير فرح أحمد وهند وعقبال عندكم جميعا».

حفل زفاف نجل ماجد المصري حضره عدد كبير من النجوم ومن بينهم محمد حماقي، أشرف زكي، روجينا، بوسي شلبي، أكرم حسني، ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي.

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يُذكر أن ماجد المصري احتفل بعقد قران نجله في شهر مايو الماضي، وذلك في مسجد الشرطة، وذلك بحضور العائلتين فقط.

ماجد المصري تزوج في بداية حياته من منى إش إش والتي كون معها ثنائي فني وأنجب منها ابنيه أحمد وماهيتاب، وانفصل بعد ذلك عنها ليتزوج من رانيا أبو النصر وينجب منها ولدين.

الفنان المصري نافس في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «زلزال»، والذي شارك في بطولته الفنان محمد رمضان، حلا شيحة.