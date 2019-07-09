مصطفى كامل يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم الفنان المصري مصطفى كامل بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين في مقر النقابة.

ونشر الفنان صور له مع عدد من الفنانين أثناء تواجده بمقر النقابة، حيث تواجد الفنان حلمي عبدالباقي، أحمد العيسوي، عمرو شيحة، وخالد عبدالله، للترشح كأعضاء للنقابة.

تجرى انتخابات نقابة الموسيقيين يوم 30 يوليو الجاري، وطلب الفنان مصطفى كامل أن تتم إجراءات الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، حرصا منه على نزاهة الاقتراع، ومروره بكل شفافية تليق بأعرق نقابة فنية عربية.

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وكان الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين الحالي، قد أعلن عن ترشحه للدورة القادمة، وذلك استجابة منه لما طلبه منه عدد كبير من الفنانين.

هاني شاكر ذكر من قبل أنه لا يهتم بحصوله على منصب بقدر ما يهتم بالعناية بمصالح زملائه في الوسط الفني.

يُذكر أن الفنان مصطفى كامل دخل في صراع من قبل مع الفنان إيمان البحر درويش بسبب منصب نقيب الموسيقيين، ووصلت الصراعات بينهما إلى ساحات القضاء، وتبادل الاتهامات فيما بينهم.