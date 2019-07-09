ماريا كاري تخوض تحدي الزجاجة بطريقة مختلفة.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشرت النجمة والمطربة الأمريكية ماريا كاري، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” تخوض فيه “تحدي الزجاجة” الشهير.
النجمة العالمية استطاعت ان تنجح فى التحدى حيث فتحت الزجاجة بصوتها وهو ما لاقى اعجاب الجمهور والذى وصف صوتها بالقوى حيث انتزع غطاء الزجاجة.
وكان “تحدي الزجاجة”، قد انتشر بشكل كبيرة الفترة الماضية، ويعتمد على فتح غطاء زجاجة بركلة بالقدم، دون أن تسقط الزجاجة، حيث دخل فى هذا التحدى عدد من النجوم المصريين أيضا والذين عرضوه على صفحاتهم ومنهم احمد العوضى.
وعلى جانب أخر، تألقت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ماريا كاري، يوم الثلاثاء 26 مارس، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود قصير خلال حفلها الغنائي في ولاية نيويورك الأمريكية، وذلك ضمن جولتها العالمية Caution، وذلك قبل يوم من حلول عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الـ27 من شهر مارس.
وكانت عدسات المصورين، قد التقطت مجموعة من الصور لماريا كاري، التي تبلغ من العمر 49 عامًا، والابتسامة تملأ وجهها بعد نجاح حفلها الغنائي، حيث اتجهت بعده لأحد المطاعم الشهيرة لاستكمال سهرتها.
والجدير بالذكر أن المطربة العالمية كانت قد تألقت، خلال أول حفل غنائي لها بالمملكة العربية السعودية، مؤخرا، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، في شهر يناير الماضى وحقق الحفل نجاحا كبيرا.
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