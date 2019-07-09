عادل حقي يكشف تفاصيل سرقة لحن «3 دقات»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الموزع الموسيقي المصري عادل حقي، تفاصيل سرقة لحن أغنية «3 دقات»، من الموسيقى التصويرية لفيلم «تصبح على خير»، والذي قام ببطولته الفنان المصري تامر حسني.

عادل حقي، قال خلال حلقة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمذاع عبر فضائية «cbc»، إنه اكتشف سرقة اللحن بالصدفة، و الأمر لم يحسم قضائيًا إلى الآن، وذلك لأنها تخطت الثامنية موازين، موضحًا أن أغنية «3 دقات»، جيدة جدًا، وأنه فخور بمهرجان الجونة وشكل الفنانين فيه.

وأضاف: «كنت في المصيف والأغنية طرحت في أخر المهرجانوأول ما سمعت اللحن اتصلت على مساعدي لأنني قدمت أعمال كثيرة في هذا الموسم ولم أعد أتذكر، وهو من اكتشف أنها مأخوذة عن لحن الفيلم».

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وتابع: «كنت مع يسرا في المصيف يوميًا، ولم أسمع كلمات يسرا في الأغنية لأنني لم أسمع اللحن كاملًا».

كما كشف عن رأيه في الأعمال التي يقدمها الفنان محمد رمضان، وموسيقى الأغاني التي يؤديها، وذلك بعد مشاركته في أغنية «نمبر وان»، قائلًا، إنه متحمس لمحمد رمضان لأنه مؤدي للأغنيات بشكل جيد جدا، وله قاعدة جماهيرة كبيرة لذا كان هو من اقترح عليه أن يتجه للغناء وقدم له أغنية «نمبر وان».

وأضاف، أنه يرى أن محمد رمضان هو ويل سميث العرب، موضحًا أنه لا يحب مجاملة أي شخص، لكن “رمضان” يحقق نجاحات كثيرة ويقدم أغنيات بطريقة تصوير مختلفة، مبديًا إعجابه بآخر أغنياته.

ووجه عادل حقي نصيحة لمحمد رمضان طالبه فيها بتغيير طريقة الأغنيات التي يقدمها،ويتخلى عن “أنا”، وجمهوري واقف في ضهري، و عليه أن يقدم أغنيات مختلفة خاصة أنها تصل إلى كافة فئات المجتمع.