داليا مصطفى تطلب الدعاء لوالدتها المريضة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

طلبت الفنانة المصرية داليا مصطفى من كل جمهورها بتكثيف الدعاء لوالدتها التي تمر بأزمة صحية شديدة.

داليا نشرت بوست عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتبت: «ادعو لأمي الدعاء يغير القدر»، وبالفعل تلقت الفنانة مئات التعليقات من قبل جمهورها الذي استجاب لها ودعا لوالدتها بالشفاء العاجل.

الفنانة المصرية لم تكشف عن تفاصيل مرض والدتها، والتي تتواجد حاليا في المستشفى، وتجلس داليا معها لمتابعة حالتها والاطمئنان عليها.

Advertisements

داليا شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «قمر هادي»، مع الفنان هاني سلامة، يسرا اللوزي، هادي الجيار، ونورهان، وإخراج رؤؤف عبدالعزيز.

كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، مع الفنان مجدي كامل، لوسي، سوسن بدر، وهادي الجيار.

داليا تعاقدت مؤخرا على بطولة مسلسل «حوادث الشانزليزيه»، مع إياد نصار وإنجي المقدم وإدوارد.

ومن المقرر أن، تجسد داليا مصطفى دور زوجة بطل العمل إياد نصار وتتهم بقتله خلال الأحداث، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتعتمد القصة على بطل و4 نساء.