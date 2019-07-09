كريم فهمي يغازل ابنته وهذا ما طلبه منها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يحرص الفنان المصري كريم فهمي من وقت إلى آخر على نشر صور له مع عائلته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

كريم نشر صورة له مع ابنته كاميليا، وكان يقبل يدها، وكتب: «حبيبتي سوف تظلين دائما طفلتي الصغيرة لا تكبري سريعا أحبك جدا».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور كريم فهمي، وتلقى الفنان سيل من التعليقات، ولاحظ الفانز أنه تعمد إخفاء وجه ابنته.

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كريم فهمي ينتظر مولوده الثالث، من زوجته دانيا البناوي، بعدما رزقا بابنتيهما كاميليا وناعومي، حيث نشر كريم منذ ‏أسبوعين صورة له برفقة زوجته معلقًا عليها الشهر السابع من الحمل.‏

الفنان المصري تغيب عن دراما رمضان الماضي، بعدما قدم العام الذي يسبقه مسلسل «أمر واقع»، وحقق نجاحا كبيرا، مع نجلاء بدر ونبيل الحلفاوي.

يُذكر أن كريم فهمي يصور حاليًا فيلمه السينمائي الجديد “ديدو”، بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد ثروت ‏وريم مصطفى، وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.