ندى موسى في طلة ملفتة تكشف مفاتنها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ندى موسى جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ندى موسى نشرت صورة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، ظهر فيها وهي ترتدي شورت أسود وتوب أسود، وكشف عن ساقيها في صورة واضحة.

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل في مفاتنها، وقوامها الممشوق، ونعومتها.

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ندى موسى فنانة مصرية من مواليد عام 1982، بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل «ونيس وأيامه»، ثم شاركت في مسلسل «الكابوس، هبة رجل الغراب، دهشة، أخت تريز، عيون القلب، طريقي».

شاركت في عدة أفلام ومنها: «كلب بلدي، ياباني أصلي، الطيارة، ولاد رزق»، وكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «بالحجم العائلي»، والذي شاركت ببطولته مع الفنان يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، شيماء سيف، سامي مغاوري، وعمر حسن يوسف.

ندى تشارك حاليا في مسرحية «3 أيام في الساحل»، مع المخرج مجدي الهواري بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت.