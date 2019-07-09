جيسون شاه يخسر 14 كيلو بدون الجيم.. شاهد كيف أصبح

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن من يقول إن فقدان الوزن يأتي كنتيجة مباشرة على التردد بانتظام على ممارسة التمارين الرياضية في صالة الألعاب، مخطيء أو واهم.

الممثل الهندو/بريطاني من أصل هندي جايسون شاه، الذي فقد الكثير من وزنه مؤخرًا، قد أرجع السبب الرئيسي والوحيد لهذه الخسارة الايجابية، لأنه كان يحافظ على نفسه من خلال تناول الطعام الصحيح.

يقول جيسون، الذي يلعب دور الكابتن روس في مسلسل Poldark: “لقد فقدت في الواقع ما يقرب من 14 كيلوجرام في بلاتوه Jhansi Ki Rani بسبب الحرارة الشديدة والكثير من العرق”.

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ويضيف قائلًا: “أتمنى لو كان لا يزال لدي كل تلك العضلات، لكن ليس هناك الكثير مما يمكنني فعله، توقفت عن ممارسة الرياضة في بداية المسلسل لأنني سافرت بعيدًا، نحو 3 ساعات يوميًا.

وأضاف: “وبعد ذلك من 12 إلى 14 ساعة من التصوير، ليس هناك الكثير من الوقت للجيم، وبسبب مقدار العرق، جسدي متعب للغاية في نهاية الأمر، أنا فقط في انتظار انتهاء المسلسل وسأعيد البناء، لن يستغرق وقتًا طويلًا، أعطني شهرين وسأكون جيدًا مرة أخرى. “

ومع ذلك، فإن الممثل قد تناول الطعام بشكل صحيح وقلل من تناول السكر، يقول “علمني والداي دائمًا أن السكر يفسد أسنانك وأنه قاتل وسارق، لذا، آخذًا ذلك بعين الاعتبار، منذ صغري، حاولت دائمًا تجنب ذلك. بالطبع، اتعرض للإغراء، عليك أن تراقب نفسك لأنهم في الهند يضعون السكر في كل ما تأكله تقريبًا.