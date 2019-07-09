ابنة عامر منيب تحتفل بتخرجها وتحضر مفاجأة فنية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفلت مريم، ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب، بتخرجها، ويبدو أنها تنوي احتراف الفن.
الملحن خالد عادل نشر عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» صور من حفل تخرج مريم منيب، وكتب معلقا: «القمر بتاعنا كبر واتخرج أحلى مريم في الدنيا ربنا يحميكي يارب يا مريم، وأشوفك أحلى وأجمل وانتظرونا قريبا مفاجأة».
الشبه بدا قريبا جدا بين مريم وبين والدها الراحل عامر منيب، وتساءل الجمهور عما إذا كانت مريم تفكر جديا في الغناء.
عامر منيب ممثل ومطرب مصري من مواليد سبتمبر عام 1963، قدم عدد كبير من الأغنيات الناجحة، ومن ألبوماته: «أول حب، وياك، يا قلبي»، ومن أفلامه: «كامل الأوصاف، الغواص».
عامر منيب له 3 أولاد وهم مريم، زينة، ونور، وتحرص كل واحدة منهن على نشر صور لها مع والدها من حين إلى آخر عبر حسابها الخاص.
عامر هو حفيد الفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب، وعرف وسط جمهوره والوسط الفني كله بطيبته وكرمه وأخلاقه الحميدة، ورحل بعد معاناة مع السرطان في 26 نوفمبر عام 2011، وشكلت وفاته صدمة لكل محبيه.
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