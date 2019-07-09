جميلة عوض تتألق بالأسود في جلسة تصوير كلاسيكية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية جميلة عوض لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني يوسف تايه.

جميلة شاركت جمهورها في صور من جلسة التصوير، والتي ظهرت فيها بالأبيض والأسود، وارتدت فستان أسود قصير، أقرب للروب، ووضعت قبعة على رأسها.

الفنانة المصرية لفتت الأنظار إليها من خلال بيشة غطت بها وجهها، وبدت جميلة أكبر سنا من حقيقتها.

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جميلة تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت فيها وفي جمالها، وأحب الفانز طلتها الكلاسيكية التي تليق بها.

الفنانة الشابة كان آخر مشاركاتها في السينما فيلم «سبع البرمبة»، مع الفنانة رامز جلال، والذي تم عرضه في السينمات، وحقق نجاحا كبيرا.

جميلة عوض حققت نجاحا كبيرا فور ظهورها على الشاشة، حيث قدمت شخصية «هانيا»، في مسلسل «تحت السيطرة»، مع الفنانة نيللي كريم، وفتح لها المسلسل فرصة للمشاركة في عدة أعمال أخرى، حيث شاركت بعد ذلك في فيلم «هيبتا»، وشاركت في عدة أعمال درامية.

وعلى الصعيد السينمائي شاركت جميلة مؤخرا في فيلم «الضيف»، مع الفنانة شيرين رضا وأحمد مالك وخالد الصاوي.