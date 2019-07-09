أول صورة لشقيقة أمينة الراحلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشقيقة الفنانة أمينة، عزة الفخراني، والتي توفيت الاثنين، 8 من شهر يوليو، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وظهرت شقيقة أمينة وهي بالحجاب والعباءة، حيث كانت صورتها أثناء أدائها لمناسك العمرة.

وكانت أمينة أعلنت خبر وفاة شقيقتها، وكتبت على صفحتها بـ “إنستجرام”: “أختى ونور عنيه، أمي وأبويا ماتوا وانت اليوم، أختي عزة في ذمة الله».

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وتم نقل الجثمان بعد ساعات قليلة من الوفاة إلى الإسكندرية لدفنها بمقابر العمود إبياصة بمنطقة كرموز عقب أداء صلاة الظهر.

ومن المقرر أن تتلقى أمينة عزاء شقيقتها في مسجد الحامدية الشاذلية عقب عودتها من الإسكندرية، ونعتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، مؤكدة إن شقيقتها عزة كانت بالنسبة لها كل شيء فلم تكن الشقيقة الكبرى فحسب، بل كانت بمثابة الأم والأب بعد وفاتهما.

وتلقت أمينة عبارات التعازي من قبل جمهورها عبر حسابها الخاص، وكذلك من قبل أصدقائها الفنانين.

يذكر أن أمينة، قد أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين الخميس والسبت الماضيين بالمملكة العربية السعودية، وأدت مناسك العمرة هناك قبل عودتها صباح الأحد إلى القاهرة.