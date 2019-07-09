محمد رمضان يستجم مع زوجته في باريس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري محمد رمضان إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل الاستجمام.

محمد رمضان نشر صورة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهر الثنائي في سهرة خاصة، وعلق محمد رمضان، وكتب: «مع حياتي».

الصورة الرومانسية التي نشرها محمد رمضان له مع زوجته حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تمنى لهما السعادة الزوجية.

Advertisements

محمد رمضان تزوج من نسرين عبدالفتاح في عام 2012، وذلك بعد قصة حب بينهما استمرت لسنوات، وأنجب منها ابنته كنزي وابنه علي.

الفنان المصري تحدث عن زوجته من قبل ووصفها بأنها كل حياته، ورفض أيضا عملها بالوسط الفني، حيث يرى أن المكان الحقيقي لامرأته هو في المنزل، حيث توفر له الجو المناسب للعمل.

رمضان تزوج قبل نسرين من فتاة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها ابنته حنين، وينشر رمضان صور لها من وقت إلى آخر.

الفنان المصري شارك في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «زلزال»، مع ماجد المصري وحلا شيحة، وحقق العمل نجاحا كبيرا.