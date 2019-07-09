أحمد سعد يقضي أجازة الصيف مع أولاده بباريس ويظهر بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري أحمد سعد إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل قضاء أجازة الصيف.

أحمد سعد شارك جمهوره في صور له مع أولاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «الحمد لله انا وأولادي الأحباب بنقضي أجازة الصيف في باريس».

الفنان المصري ظهر من خلال الصور بلوك جديد، حيث فقد الكثير من وزنه الذي اكتسبه خلال الشهور الماضية، وكان موضع سخرية من قبل الجمهور بسبب وزنه الزائد.

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أحمد سعد انفصل مؤخرا عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، وأعلن الفنان خبر انفصالهما بنشر صور له مع أولاده، وأكد أنه سيوجه اهتمامه لأولاده في الفترة القادمة.

سمية دخلت في حرب التصريحات مع سعد بعد طلاقها منه، فقالت إنه يغار من نجاحها، بينما قال سعد خلال برنامج «شيخ الحارة» أن سمية نصبت عليه وأخذت منه شقته.

سمية الخشاب لم تسكت على هذا الكلام، وخرجت ومن خلال نفس البرنامج، وكشفت انها كادت تفقد حياتها بسبب أحمد سعد الذي فقدت الطحال بسبب ضربه لها، وهددت أنها ستعرضه للمحاكمة إن لم يكف عن الحديث عنها.