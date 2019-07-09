سلمان خان يخطط لفتح 300 صالة رياضية في الهند بحلول 2020

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
سلمان خان، نجم بوليوود، الذي يحرص على جذب انتباه متابعيه وجمهوره بمشاركة اللقطات الخاطفة من “الجيم” خلال ممارسة ألعاب اللياقة البدنية الخاص به، من المقرر أن يطلق مبادرة “SK-27 Gym Franchise”، ويعتزم افتتاح 300 صالة رياضية عبر الهند بحلول عام 2020.
بعد سلسلة Being Strong Fitness Equipment، وهي مبادرة لتوفير بعض الأجهزة الرياضية بأسعار تنافسية تحت رعاية جمعيته الخيرية Being Human، سيطلق سلمان خان سلسلته الخاصة من صالات اللياقة البدنية ومراكز اللياقة البدنية، بحسب تقرير livemint.
الهدف من تلك البادرة التي أطلق عليها اسم SK-27 هو جعل كل فرد لائقًا وصحيًا، بصرف النظر عن أنها ستساعد على خلق فرص عمل لمدربي اللياقة البدنية مع نشر رسالة حركة Fit India.
في أبريل، أطلق سلمان خان علامته التجارية “Being Strong” الخاصة بـ معدات اللياقة البدنية، والتي يقال إنها تم تركيبها في أكثر من 175 صالة رياضية في جميع أنحاء الهند.
مهنيًّا، حضر سلمان من خلال آخر أفلامه ” Bharat” الذي يحقق نجاحات كبيرة في البوكس أوفس الهندي، وهو من بطولته إلى جانب النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif، ومن إخراج على عباس ظافر Ali Abbas Zafar، بالإضافة إلى بطولة فيلمه الجديد ” Inshallah” مع علياء بهات Alia Bhatt
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