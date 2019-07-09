استفتاء داليا مبارك على أحدث أعمالها الغنائية.. “ايش حيكون؟”

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل الفنانة داليا مبارك نشاطاتها الفنية، وأعلنت عن تحضيرها لأغنية جديدة، من المتوقع أن تكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وأطلقت “داليا” عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء لجمهورها، طلبت منهم أن يخمنوا اللهجة التي ستقدمها في الأغنية، قائلة: “مشروعي القادم عمل عربي تتوقعون قاعدة ايش حيكون وبأي لهجة!؟”.

وتحيي الفنانة داليا مبارك حفلا غنائيا يجمعها بالفنان ماجد المهندس، يوم الجمعة 19 يوليو الحالي، بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وطرحت الفنانة داليا مبارك، حديثا، أغنية جديدة بعنوان “درب المضيع”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، من كلمات قصي عيسى، وألحان الملحن علي صابر، وتوزيع ميثم علاء الدين .

وأطلقت الفنانة داليا مبارك، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان “لا تعتقد” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات راكان بن سياف، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد عادل.