تطور آخر بشأن صفقة نيمار.. النادي الفرنسي يهدد واللاعب يستعد للسفر إلى برشلونة

متابعة بتجــــــــــرد: توعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجمه نيمار دا سيلفا، بفرض عقوبات عليه، بسبب عدم حضوره التدريبات مع اللاعبين، اليوم الاثنين، تحضيرًا للموسم الجديد.

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا، مساء اليوم، قال فيه: “تم استدعاء نيمار لبدء الفترة التحضيرية للفريق الأول لباريس سان جيرمان، ولكن اللاعب لم يحضر في الوقت والمكان المتفق عليهما، دون الحصول على إذن مسبق من النادي”.

وأضاف البيان: “يشجب نادي باريس سان جيرمان هذا التصرف، وسيتخذ جميع الإجراءات المناسبة تجاه اللاعب”.

بينما كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن نيمار دا سيلفا، يستعد للسفر إلى مدينة برشلونة هذا الاسبوع، مشيرة إلى أنه يستهدف تسريع عملية انتقاله للفريق الكتالوني، بجانب البحث عن منزل للإقامة فيه.

وأوضحت الصحيفة أن عملية عودة نيمار لصفوف برشلونة، معقدة للغاية، لافتة إلى أنها تحتاج إلى وجود تفاهم بين برشلونة وسان جيرمان، وخاصة أن اللاعب توصل لاتفاق شخصي مع البارسا.

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فيما ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن نيمار لم يظهر داخل أروقة النادي الفرنسي، بعد شفائه التام من الإصابة التي تعرض لها في مباراة البرازيل الودية قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

وكان لاعب السامبا أصيب في كاحل القدم، وأعلن باريس سان جيرمان في بداية شهر يونيو الماضي عن غيابه لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وأوضحت أن توخيل، المدير الفني للفريق، استدعى لاعبيه للحضور في الثامنة والنصف من صباح اليوم، ومن ضمنهم الصفقات الجديدة: أندير هيريرا، بابلو سارابيا، ميتشيل باركر، والحارس ماركين بولكا، بعد إجازة صيفية استمرت 44 يومًا.

وأثار نيمار الجدل مؤخرًا حول مستقبله، وأفادت عدة تقارير صحفية، أن اللاعب يريد العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة، ويرفض الاستمرار ضمن صفوف البي إس جي.

يذكر أن نيمار رحل عن صفوف برشلونة، في صيف 2017، بعدما قرر النادي الباريسي، دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوغرانا، والبالغ قيمته 222 مليون يورو.