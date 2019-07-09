"موهبة الجزائر" يشارك في تحضيرات ليفربول للموسم الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتظم الموهبة الجزائرية ياسر العروسي في تدريبات الفريق الأول لليفربول الإنجليزي، وفقا لما كشف عنه موقع "ذيس إيز أنفيلد"، المختص بمتابعة أخبار "الريدز".



ويعاني بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا من نقص كبير في مركز الظهير الأيسر، في ظل الرحيل المنتظر لنجمه ألبرتو مورينو نحو فياريال الإسباني، وهو ما دفع بالألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول لتصعيد عدة لاعبين ينشطون في هذا المركز مع فرق الشباب.



وتألق العروسي خلال الموسم الأخير مع فريق ليفربول تحت 18 سنة، حيث أسهم في فوزه بكأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي.





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يذكر أن هذا الأخير بإمكانه اللعب في عدة مراكز على غرار الوسط المدافع والجناح، غير أنه تألق بصفة خاصة في الفترة الأخيرة في مركز الظهير الأيسر.



وانضم "العروسي"، المولود في فرنسا في 2001، إلى ليفربول عام 2017، قادما من لوهافر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.



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وسبق لـ3 لاعبين عرب حمل قميص الفريق الأول لليفربول، وهم المغربيان نبيل الزهر وأسامة السعيدي والمصري محمد صلاح.