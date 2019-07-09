نور تستمر في إثارة معجبيها على إنستغرام بـفستان أصفر

نشرت الفنانة نور عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها مع مجلة بازار الأمريكية.

وارتدت نور فستانا باللون الاصفر الكناري القاتم، يكشف عن أحد اكتافها، وبفتحة عند منطقة البطن، وهو ما أبرز من أنوثتها.

ورفعت نور شعرها إلى الأعلى، بشكل متميز، وانسيابي، بالإضافة إلى أنها لم تتكلف في وضع المكياج، فقد أبرزت جمال عينيها بالآي شادو، مع وضع اللون البيج كأحمر شفاه.

واختارت نور أن تكمل إطلالتها بإرتداء قرطين باللون الذهبي، مع ارتداء خواتم باللون الأسود على يديها لتبرز من جمال إطلالتها.

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