شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: شقيقة المطربة أمينة كانت بمثابة الأم والأب لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، وكل أعضاء المجلس والعاملين بالنقابة بخالص العزاء للفنانة أمينة وأسرتها فى وفاة شقيقتها "عزة"، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.
وقال أمير الغناء العربى إن الراحلة لم تكن مجرد شقيقة للمطربة أمينة ولكنها كانت بمثابة الأب والأم لها، وكانت تدعمها دائما فى كل ما تقوم به. وأكد مجلس النقابة أن الراحلة توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد أزمة صحية مفاجئة بمنزلها.
يذكر أن المطربة أمينة أحيت حفلين غنائيين مساء الخميس والسبت الماضيين بالمملكة السعودية، وأدت مناسك العمرة قبل عودتها إلى القاهرة.
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