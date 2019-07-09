شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نشوى مصطفى تهدى ابنها أغنية فى حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة نشوى مصطفى فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، غنت فيه أغنية خصيصا لابنها وعروسه أثناء الاحتفال بزفافهما بأحد الفنادق الكبرى، ونال إعجاب محبيها بعد ظهورها بشكل كوميدى كعاداتها وهنئوها بزفاف ابنها. وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن الذى حرصوا على التواجد وتهنئة نشوى مصطفى على زفاف ابنها، منهم أنوشكا وماجد الكدواني ورانيا فريد شوقي ولقاء سويدان ومحمد عبد الرحمن وعلي ربيع وإدوارد وزوجته وإيمان السيد وعزة مجاهد وغيرهم.

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