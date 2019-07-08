شاهدوا.. غرق ملهى ليلي على مركب في مصر

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 11:56 مساءً - تمكّنت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الإنقاذ النهري والحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ عامل صيانة تكييف بعد مرور ساعة على غرق الطابق السفلي من عوامة “جولدز جيم” في مياه النيل أمام مجلس الدولة بمنطقة الدقي، كما تم إخلاء المركب بعد عمليات البحث والإنقاذ التي استمرّت قرابة 40 ساعة.



وأظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الإثنين، عدداً كبيراً من رواد المركب الذي يوجد به ملهى ليلي أمام بوابة الدخول بالطابق السفلي، فضلاً عن تجمّع المارة الذين أصيبوا بهلع كبير جرّاء الحادث الذي لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات. ووفقاً للتحقيقات الأولية، تبيّن أن الحادث وقع خلال أعمال ترميم وصيانة كان يخضع لها المركب، ما أدّى إلى وقوع خلل نتج عنه غرق الطابق الأول من المركب.