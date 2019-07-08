كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 11:56 مساءً - رصد مقطع فيديو ردة فعل لموظف بسلسلة المقاهي العالمية ستاربكس عندما تفاجأ بدخول لاعب فريقه المفضل جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول في المقهى أمامه ليطلب منه القهوة. وأظهر الفيديو حماسة شديدة من الموظف لحظة لقائه بميلنر.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ردة فعل موظف “ستاربكس” عندما تفاجأ بدخول لاعب “ليفربول” جيمس ميلنر لطلب القهوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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