شاهدوا.. أفعى ضخمة ترن جرس باب منزل وتثير ذعر صاحبته

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 11:56 مساءً - فاجأت أفعى ضخمة، سيدة أمريكية من ولاية تكساس، عقب أن رنت جرس بابها في ساعة متأخرة من الليل.

وكانت سمعت بليندا مونيز ، رنين جرس باب بيتها في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد الماضي ، وعندما ذهبت لفتح الباب رأت، من خلال كاميرا المراقبة، أفعى ضخمة تزحف على حائط البيت خلف الباب.

وقامت بليندا ينشر فيديو كاميرا المراقبة الذي أظهر أفعى ضخمة تزحف ببطء أعلى الحائط وتضغط برأسها على جرس الباب ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتنصح الناس بأن يتوخون الحذر من الثعابين في أيام الصيف الحارة.