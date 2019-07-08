نيكي ميناج تفتتح رسميا مهرجان الموسيقى في السعودية.. و ردود فعل غاضبة

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 11:56 مساءً - رسميا.. أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان MTV الموسيقي في جدة أن مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج ستفتتح المهرجان في نسخته الأولى.

المهرجان ستستضيفه مدينة عبد الله الرياضية بجدة يوم 18 يوليو الجاري، ويخضع الحفل للقوانين السعودية وهي أن يكون خال من الكحوليات و مفتوحا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر.تشتهر مغنية الراب الأمريكية بأسلوبها الاستفزازي الغريب في الرقص وغالبا ما تتضمن أغانيها ألفاظ نابية إلى جانب ملابسها الجريئة على المسرح.

وقد أثارت من قبل غضب القساوسة بعد عرضها الغنائي على مسرج جرامي عام 2012، الذي تضمن ظهور راقصين بزي قساوسة على المسرح يحاولون طرد الأرواح الشريرة برقصات غريبة.

أما فيما يتعلق بردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تراوحت من الصدمة والفرح إلى النقد وخيبة الأمل، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي منصة للهجوم على حفل نيكي ميناج في السعودية بسبب أسلوبها المثير للجدل.

ومن المقرر أن يبث الحفل تليفزيونيا على مستوى العالم وسيعرض أيضا عبر قناة MTV، من بين الفنانين الآخرين الذين سيفتتحون أولى حفلات المهرجان الموسيقي المغني البريطاني ليام باين والدي جي الأمريكي ستيف أوكي.

جدير بالذكر أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدت المملكة العديد من العروض لنجوم عالميين مثل ماريا كاري وشون بول وغيرهم.