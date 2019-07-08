شاهد.. سوشميتا سين تخوض «Bottle Cap Challenge» وتنجح فيه بجدارة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شارك العديد من المشاهير، بما في ذلك نجوم بوليوود، في تنفيذ Bottle Cap Challenge تحدي «غطاء الزجاجة»، أكشاي كومار و تايجر شروف و فيديوت جاموال وسونيل جروفر و اده شارما من بين المشاهير القلائل الذين تمكنوا من مواجهة التحدي. ينضم إليهم سوشميتا سين وعائلتها، وصديقها رومان شال.

ملكة جمال العالم السابقة، وممثلة بوليوود سوشميتا سين نفذت مؤخرًا تحدي غطاء الزجاجة، وقامت بتحميل ما يصل إلى أربعة مقاطع فيديو متتابعة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

سين أظهرت مهارة كبيرة في تنفيذ التحدي الذي انتشر بسرعة البرق على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك فعل أفراد عائلتها، ابنيها رينيه وأليسا، وصديقها المصور الشهير.

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جدير بالذكر أن رحمان أصبح بالفعل جزء من الأسرة، حيث يحتفل في كل مناسبة مع العائلة بانتظام، وبالتالي، لن تكون مقاطع الفيديو مكتملة إذا لم تقم سوشميتا بتحميل مقطع لها مع حبيبها.

وقد أشارت تقارير صحفية سابقة، أن سوشميتا سين Sushmita Sen ورحمان شال Rohman Shawl سوف يعقدان قرانهما بنهاية هذا العام، وأفادت أيضًا بأن رحمان طلب الزواج من سوشميتا في عام 2018.