عادل إمام يعود للسينما بعد 9 سنوات برفقه نجله محمد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الزعيم عادل إمام للعودة للسينما بعد غياب طويل، ببطولة فيلم يجمع بينه وبين نجله محمد إمام، والذى يكتبه محمد صلاح العزب ويخرجه رامى إمام.

واختار الزعيم اسم مبدئى للعمل وهو “الواد وأبوه” حيث يبحث الزعيم على اسم آخر خفيف ويحمل طابعاً كوميدياً.

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تدورأحداث الفيلم فى إطار كوميدى لايت، ومن المقرر أن يضم مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف، ويعمل صناع الفيلم على خطة زمنية لتصويره بعد ترشيح وتعاقدات الفنانين المقرر مشاركتهم فى البطولة، على أن يكون التصوير فى الجونة التى تدور فيها معظم الأحداث.

وكان أخر عمل سينمائي جمع بين الزعيم ونجله محمد إمام هو فيلم “حسن ومرقص” الذي عرض فى عام 2008، وحقق نجاحاً وقت عرضه في دور السينما وشارك في بطولته النجم الراحل عمر الشريف ولبلبة وشيري عادل، وبعدها شارك محمد والده في الأعمال الدرامية حتى خاض تجربة البطولة وحده وأصبح نجم شباك.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال عادل إمام في السينما كان فيلم “زهايمر” في عام 2010هو والذي لعب فيه دور البطولة إلى جانب احمد رزق ونيللي كريم وفتحي عبد الوهاب.